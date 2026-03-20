Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe

20.03.2026 07:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in ABD ile birlikte İran'a yönelik başlattığı saldırılarda 21'inci güne girildi. Trump'ın karşılıklı saldırıların sürdüğü bölgeye asker göndermeyeceğini açıklamasına karşılık Netanyahu, "kara harekatı" olabileceği sinyalini verdi. İran ise ABD'nin F-35 savaş uçağını vurdu. Ayrıca İran bir ABD B-2 hayalet bombardıman uçağını düşürdüğünü ve mürettebatı esir aldığını iddia etti. Rusya'ya yakın hesaplar bilgiyi doğruladı.

ABD ve İran arasında uzun süre devam eden gerilim, diplomasi çalışmalarının ardından 28 Şubat'ta sıcak çatışmaya dönüştü. İsrail'in ABD ile birlikte İran'ı vurmasıyla başlayan savaşta bugün 21'inci güne girildi.

TRUMP: HİÇBİR YERE ASKER GÖNDEMİYORUZ

Trump, bu iddiaları yalanlayarak "Hiçbir yere asker göndermiyoruz. Gönderecek olsaydım, bunu size kesinlikle söylemezdim" dedi.

Reuters haber ajansının haberinde hali hazırda Japonya'dan sevk edilen USS Tripoli amfibi gemisi ve bu gemiyle birlikte 5 bine yakın asker sıcak bölgeye doğru yolda olduğu iddia edilmişti.

Trump, İran'ın yeni lider arayışında olduğunu söyleyerek, "Donanmaları yok oldu. Hava Kuvvetleri yok oldu. Hava savunma sistemleri yok oldu. Nereyi istersek orayı vuruyoruz. Kimse bize ateş bile etmiyor" dedi.

"İSTERSEK SAVAŞ İKİ SANİYEDE BİTER"

Stratejik öneme sahip Hark Adası hakkında Trump, "O adayı istediğimiz zaman yerle bir edebiliriz. Tamamen korumasız. Borular hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi. İstersek savaş iki saniyede biter" dedi.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İran'daki petrol ve doğal gaz tesislerine saldırmamasını söylediğini belirterek, "O artık bunu yapmayacak" dedi.

ABD'YE AİT F-35 UÇAĞI VURULDU

Ortadoğu'da süren gerilimde ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında hasar aldı ve Amerikan üslerinden birine acil iniş yaptı. Devrim Muhafızları, uçağın vurulma anına ilişkin olduğunu iddia ettiği bir görüntü yayınladı.

CNN televizyonunun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda kullanılan bir F-35 uçağı ele alındı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, uçağın İran'dan açıldığı değerlendirilen ateşte hasar aldığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins de yaptığı açıklamada, beşinci nesil uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı sırada "savaş görevi kapsamında" İran üzerinde uçtuğunu belirtti.

Hawkins, "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilotun durumu stabil. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

DEVRİM MUHAFIZLARI GÖRÜNTÜ YAYINLADI

B-2 BOMBARIMAN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan İran, bir ABD B-2 hayalet bombardıman uçağını düşürdüğünü ve mürettebatı esir aldığını iddia etti. Rusya'ya yakın hesaplar bilgiyi doğruladı.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE YAĞMURU

İran, İsrail'in saldırılarına karşı misillemelerini sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın gece boyunca İsrail'e çok sayıda yeni füze saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi. Magen David Adom ambulans servisi Kiryat Ata şehrinde füze saldırısı sonucu meydana gelen hasar nedeniyle bölgede arama kurtarma çalışması yapıldığını açıkladı. Amatör kameralara yansıyan bir görüntüde ise İsrail'in hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu değerlendirilen bir füzenin yanarak Hayfa şehrinde bir caddeye düştüğü görüldü. İsrail basını, son saldırılarda yaralanan kimsenin olmadığını açıkladı.

İRAN, NETANYAHU'NUN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİĞİ SIRADA İSRAİL'E FÜZE ATEŞLEDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, sığınaklara girilmesi ve talimatlara uyulması gerektiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzelerinin İsrail'in kuzeyini hedef aldığı ve bölgenin tamamında sirenlerin çaldığını belirtti.

İran misillemesinin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada gelmesi dikkati çekti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, misillemenin ardından düşme ihbarı alınan bölgelere ekiplerin sevk edildiğini, daha sonra gelişmeler hakkında güncelleme yapılacağını açıkladı.

NETANYAHU: KARA HAREKATI İÇİN BİRÇOK İHTİMAL VAR

Netanyahu, Batı Kudüs'te İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin uluslararası medyanın da katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

"SAVAŞ İNSANLARIN DÜŞÜNDÜĞÜNDEN DAHA HIZLI BİTECEK"

Konuşmasına İbranice başlayan Netanyahu'nun, iç kamuoyuna yaptığı değerlendirmede İran'a saldırılara dair "Ne kadar gerekiyorsa o kadar sürecek." demesine karşın, uluslararası kamuoyuna hitaben İngilizce yaptığı değerlendirmede "Savaş insanların düşündüğünden daha hızlı bitecek." ifadesini kullanması dikkati çekti.

"İRAN'IN BUGÜN URANYUM ZENGİNLEŞTİRME VE BALİSTİK FÜZE ÜRETME İMKANI YOK"

Netanyahu, İran'da nükleer programı çökertmek, balistik füze programını çökertmek ve "rejim değişikliğine yol açmak" olmak üzere üç hedefe odaklandıklarını söyledi.

İran'ın nükleer ve balistik füze konusunda üretim sağlayan endüstrilerini hedef aldıklarını ileri süren Netanyahu "İran'ın bugün uranyum zenginleştirme ve balistik füze üretme imkanı yok." iddiasında bulundu.

Netanyahu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na karşı İsrail ordusu ve dış istihbarat teşkilatı Mossad'ı birlikte harekete geçirdiklerini kaydetti.

ALTERNATİF ROTA İDDİASI

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına ilişkin konuşan Netanyahu, "Petrol akışını sağlamak için Hürmüz Boğazı ve Babül Mendep Boğazı gibi bölgelerden geçmek yerine, Arap Yarımadası'ndan İsrail'e ve Akdeniz'e uzanan alternatif rota oluşturmak gerektiğini" savundu.

Netanyahu, böylece lojistik sorununun kalkacağını ve bunun yakında gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu iddia etti.

PARS DOĞALGAZ SAHASI İTİRAFI

İran'ın güneyindeki Pars doğalgaz sahasına bağlı rafinelere yönelik saldırıya dair Netanyahu, "İsrail, Pars doğalgaz rafinesine karşı tek başına harekete geçti." itirafında bulundu.

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın gelecekteki saldırıları ertelemelerini istediğini ve İran'ın enerji tesislerine saldırı düzenlemekten kaçınacaklarını söyledi.

İsrail Başbakanı, ABD ile tam koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini savunarak Trump'ı İran'a saldırılara kendisinin ikna ettiği yönündeki haberlere, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesindeki görüşmede kendisi bir şey söylemeden, Trump'ın "Bibi, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemeliyiz." dediği iddiasıyla yanıt verdi.

"DEVRİMLERİ HAVADAN YAPAMAZSINIZ"

Amerikan halkının, İsrail'in ABD'yi savaşa çektiği düşüncesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Netanyahu, "Ben kimseyi yanıltmadım. Başkan Trump'ı ikna etmek zorunda kalmadım, o beni anladı." iddiasında bulundu.

Netanyahu, bir kez daha İran'da Tahran yönetimine karşı halk ayaklanması mesajı vererek "Devrimleri havadan yapamazsınız. Havadan pek çok şey yapabilirsiniz, biz de yapıyoruz, ama bir de karada bileşeni olmalı. Karada da bir unsur olması gerekir. Kara için birçok ihtimal var, bunları paylaşmama özgürlüğünü kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 07:45:16. #7.12#
SON DAKİKA: Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.