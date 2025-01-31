Teğmen İhraçlarına Tepki

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(ANKARA) - Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin "Genç teğmenlerin ihracı, adalete ve vicdana sığmaz.Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplin kadar hakkaniyet de esastır. Adaletin olmadığı yerde emir değil, ancak haksızlık büyür" dedi.

Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genç teğmenlerin ihracı, adalete ve vicdana sığmaz.Türk Silahlı Kuvvetleri'nde disiplin kadar hakkaniyet de esastır. Adaletin olmadığı yerde emir değil, ancak haksızlık büyür. Mustafa Kemal'in askerleriyiz."