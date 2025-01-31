Tehdit Eden Baba Tahliye Olmadı - Son Dakika
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Tehdit Eden Baba Tahliye Olmadı

Boşanma aşamasındaki eşiyle görüntülü konuşurken çocuğunu tehdit eden baba tutuklu kalacak.

31.01.2025 14:48
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, boşanma aşamasındaki eşiyle cep telefonuyla görüntülü konuştuğu sırada çocuğunun boğazına bıçak dayayarak tehdit eden baba hakkında verilen tahliye kararına yaptığı itiraz kabul edildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 29 Ocak'ta İzmir 29. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada baba hakkında tahliye kararı verildiği hatırlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı olarak tahliye kararına derhal itiraz edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanık Ş.A. başkaca suçlardan hükümlü bulunması nedeniyle 29 Ocak'ta duruşmada tahliyesine ilişkin karar verilmiş olmasına rağmen cezaevinden tahliye edilmedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca tahliye kararına ilişkin olarak Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde yapılan itirazın kabulü üzerine sanık Ş.A. cezaevinden tahliye edilmeden tutukluluk halinin devamı sağlanarak, çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği tehdit eylemi nedeniyle yargılanmasına tutuklu olarak devam edilecek."

Olay

Burdur'da bulunan F.A. (26), İzmir'de yaşayan ve boşanma aşamasında olduğu kocası Ş.A'nın (32) kendisini görüntülü arayıp tehdit etmek için çocuğunun boğazına bıçak dayadığı şikayetiyle savcılığa başvurmuş, şikayet üzerine 18 Kasım 2024'te polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ş.A. tutuklanmıştı.

Babanın yanında bulunan çocukların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındığı açıklanmıştı.

Ş.A. hakkında çocuğu B.A'ya yönelik "kasten yaralama" ve "silahla tehdit" suçundan 6,5 yıl, eşi F.A'ya karşı ise "silahla tehdit" suçundan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 8,5 yıl hapis cezası istemiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame kabul edilmiş, 29 Ocak'taki duruşmada baba hakkında tahliye kararı verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tehdit Eden Baba Tahliye Olmadı - Son Dakika

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