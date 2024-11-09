Tehdit Eden Genç Gözaltına Alındı

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Aydın'da genç bir kadını cep telefonuna mesaj atarak tehdit ettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Efeler ilçesinde yaşayan H.D. (18), C.D (19) isimli kişi tarafından cep telefonu mesajlarıyla tehdit edildiği iddiasıyla emniyete şikayette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu C.D yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden C.D'nin birlikte olma teklifini kabul etmeyen H.D'ye aşiret üyesi olduğu, peşini bırakmayacağı, numarasını başka kişilere de verdiği, duvarlara adını kullanarak argo sözler yazacağına ilişkin mesajlar gönderdiği öne sürüldü.