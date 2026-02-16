Tehdit Suçundan Bağışla Kurtuldu

Konya'da kendisinin işten çıkarılmasında etkisi olduğunu düşündüğü site yöneticisini tehdit ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan apartman görevlisi, Gazze'ye 15 bin lira bağışta bulunarak yargılanmaktan kurtuldu.

Kent merkezindeki sitenin apartman görevlisi olan 32 yaşındaki H.G'nin geçen yıl işine yönetim kararıyla son verildi.

Duruma tepki gösteren H.G. sitenin yöneticisi H.İ.Ş'ye (36) cep telefonundan tehdit içerikli mesajlar attı.

Bunun üzerine polis merkezine giden site yöneticisinin şikayetiyle konu yargıya taşındı.

H.G'nin gerçekleştirdiği "basit tehdit" suçu, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu tarafından incelendi.

Tarafların anlaşmayı kabulü yönündeki beyanı üzerine H.G'nin Gazze'ye ulaştırılması için 15 bin lira bağışta bulunması hususunda uzlaşma sağlandı.

Site yöneticisini ailesiyle tehdit etmiş

Uzlaştırma evrakında, işine son verilen H.G'nin, "Birader seninle konuşacak, çocuklara falan yazık olacak. Dikkat et aman, reçetesi var, ilaç kullanıyor, sağı solu belli olmaz." şeklinde tehdit içerikli mesajlar attığı belirtildi.

Bu nedenle eylemin "tehdit" suçunu oluşturduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"H.G. hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunduğu görülmüştür. H.G'nin üzerine atılı suçun uzlaştırmaya tabi suçlardan olması nedeniyle, taraflar arasında yapılan müzakere sonucu, uzlaşmanın sağlandığı anlaşılmıştır."