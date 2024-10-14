Tehlikeli Motosiklet Kullanımına Ceza

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tehlikeli motosiklet kullanan sürücüye 15 bin 173 lira idari para cezası verildi.

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde İzmir- Ankara Karayolu'nun Avşar Mahallesi geçişinde, 45 AOF 171 plakalı motosikleti, direksiyonunu tek eliyle tutup, selesinin üzerine yatarak kullandığı belirlenen R.C.Ç, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince tespit edildi.

Yakalanarak emniyete götürülen sürücüye 15 bin 173 lira, motosikletin sahibi M.U'ya da 12 bin 977 bin lira trafik idari para cezası uygulandı.