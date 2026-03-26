Tehlikeli Sürücüye Ev Hapsi
Tehlikeli Sürücüye Ev Hapsi

26.03.2026 10:19
Adana'da direksiyonu ayağıyla kontrol eden sürücüye 2 bin lira ceza verildi, ev hapsine alındı.

ADANA'da yolda ilerleyen otomobilde gövdesini açılır tavandan çıkarıp, direksiyonu da ayağıyla kontrol eden Şuayip Ö. (26), o anları geçen yıl sanal medya hesabında paylaştı. Gözaltına alınıp, 2 bin lira ceza kesilen Şuayip Ö.'nün ehliyetine de el konuldu. İfadesinde, "Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Pişmanım" diyen Şuayip Ö.'ye ev hapsi cezası verildi.

Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda 2025 yılında otomobiliyle ilerleyen Şuayip Ö., sürücü koltuğunda ayağa kalkıp, direksiyonu da ayağıyla kontrol etti. Yüksek sesli müzik eşliğinde aracın açılır tavanından vücudunun yarısını dışarı çıkaran Şuayip Ö., akan trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerledi. Şuayip Ö., yanındaki arkadaşının cep telefonuyla kaydettiği o anları sanal medya hesabında paylaştı. Görüntünün yayılmasının ardından polis, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

2 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şuayip Ö., ifadesinde, "Yaptığımın yanlış olduğunun farkındayım. Pişmanım, keşke yapmasaydım" dedi. Şuayip Ö.'ye 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'Kamunun huzurunu kaçıracak şekilde araç kullanma' maddelerinden 2 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Para cezası tutarının, ihlallerin işlendiği tarihe göre düzenlendiği belirtildi.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şuayip Ö., çıkarıldığı mahkemede ev hapsi cezasına çarptırıldı. Ayrıca Şuayip Ö. motorlu araç kullanmaya elverişli olup, olmadığının tespit edilmesi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
