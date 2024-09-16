Başkentte makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ve bu anları sosyal medyada yayınlayan sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün aracıyla makas atıp tehlikeli şerit değiştirerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğüne ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti.
Aracı takibe alan ekipler, dün şüpheli A.Y.A'yı Eskişehir Yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurdu ve gözaltına aldı.
Şüphelinin, 100 ceza puanını doldurması üzerine sürücü belgesinin 2 ay süreyle iptal edildiği ve psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulacağı öğrenildi.
Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheli, adliyeye sevk edilecek.
Son Dakika › Güncel › Tehlikeli Sürüş Yapan Sürücü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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