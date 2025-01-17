Tek Öğrencili Okulda Karne Sevinci - Son Dakika
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Tek Öğrencili Okulda Karne Sevinci

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Van'daki köy okulunda tek öğrenci Hasret Aydın, karnesini heyecanla aldı; doktor olmayı hedefliyor.

17.01.2025 16:35
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Tek başına eğitim gördüğü köy okulunda karne heyecanı yaşadı

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Yaşlıdal mezrasında, tek öğrencinin eğitim gördüğü köy okulunda karne sevinci yaşandı. Doktor olma hayali kuran 9 yaşındaki Hasret Aydın, öğretmeni Şahin Aydın'ın elinden karnesini aldı.

1998 yılında eğitim öğretime açılan Yaşlıdal İlkokulu, köyden göçlerin artmasıyla öğrenci kaybı yaşadı. Üç yıl önce üç öğrencisi bulunan okulda, bugün sadece Hasret Aydın eğitim görüyor. Okulların yarıyıl tatiline girdiği bugün, Hasret Aydın da ülke genelinde 20 milyona yakın öğrenci gibi karnesini aldı. Heyecanlı olduğunu belirten Hasret Aydın İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğretmenimi ve okulumu seviyorum. Okulda yalnız ders alıyorum. Arkadaşlarımın olmasını isterdim. Teneffüslerde kardan adam yapıyorum, tek başıma oynuyorum. Karnemi aldım, çok mutluyum. Tatilde öğretmenimin verdiği kitapları bol bol okuyacağım. Benim gibi karne alan arkadaşlarıma iyi tatiller diliyorum. Bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Bu yıl tek öğrenci ile karne heyecanı yaşadığını söyleyen Şahin Aydın ise "Tek öğrenciyle tek karne heyecanı yaşıyoruz. Öğrencimiz Hasret bu dönem de karnesini aldı. Kendisi, 'Belki bir arkadaşım daha olur' diyordu ama yine nasip olmadı. İnşallah önümüzdeki yıl bir arkadaşı olur. Hasret, üçüncü sınıfa kadar hep tek başına ders işledi. Daha önce köyden başka öğrenciler de vardı, ancak onlar gidince Hasret yalnız kaldı. Üç yıldır bu şekilde devam ediyoruz. Sabah gidip evden alıyorum, sınıfa getirip sobasını yakıyorum. Hasret o sırada kitap okuyor, ardından birlikte dersimize başlıyoruz. Hasret için olduğu kadar bizim için de bu durumun zorlukları var. Sabah kalkıp sobayı yakmak, sınıfı temizlemek ayrı bir zahmet. Ancak severek yaptığımız bir meslek olduğu için bu zorluklara katlanıyoruz. Hasret'in yalnız ders işlemesi onun için bir avantaj değil. Eğer sınıfta başka öğrenciler de olsaydı, rekabetle birlikte derse daha fazla motive olabilirdi. Ancak tek başına olduğu zaman sıkılıyor ya da dersten uzaklaşabiliyor. Ben de bu durumun önüne geçmeye çalışıyor, Hasret'in daha başarılı olması için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Tek Öğrencili Okulda Karne Sevinci
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tek Öğrencili Okulda Karne Sevinci - Son Dakika

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