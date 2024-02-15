Tekgıda-İş Sendikası üyeleri, Esenyurt'taki bir fabrikada çalışan sendika iş yeri temsilcisinin işten çıkarılmasıyla ilgili protestoda bulundu.
Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki fabrikanın önünde toplanan grup, iş yeri temsilcisinin işten çıkarılmasının yanı sıra üyelere baskı yapılmasını da slogan ve halaylarla kınadı.
Grup adına basın açıklaması yapan Tekgıda-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Kemal Köse, yaklaşık 1050 çalışanı bulunan, Türkiye'nin önde gelen sakız ve şekerleme üreticisi firma yöneticilerinin, işçilere baskıcı uygulamalarda bulunduklarını öne sürerek onları uyarmak için toplandıklarını söyledi.
Sendikanın Aralık 2023'te örgütlenmesini tamamladığını ve 26 Aralık'ta çoğunluk yetki tespitini aldıklarını anlatan Köse, şunları kaydetti:
"Geçersiz sebeplerle çoğunluk yetki tespitimize itiraz edildi, daha sonra işveren temsilcileri, çalışan üyelerimiz üzerinde baskı uygulamaya başladı. 180 çalışanı hiçbir gerekçe göstermeden bir hafta ücretli izine çıkarttılar. İzin hakkı olanları izinlerinden düşürerek, olmayanları ise eksi bakiye göstererek borçlandırıp baskılara başladılar. İşveren temsilcileri, 'Kusura bakmayın, sendikayı tercih etmenizden böyle oldu.' diyerek çalışanlar üzerinde yıldırma politikası uygulamaya devam etti. Son olarak da 13 yıldır çalışan, iş yeri temsilcimiz Ayhan Yaylalı arkadaşımızı sudan bahanelerle haksız, hukuksuz şekilde işten çıkarttılar. Geçen hafta bu baskıları yapan yöneticiler hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunduk."
Grup eylemin ardından dağıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekgıda-İş Sendikası Üyeleri İşten Çıkarılan İş Yeri Temsilcisi İçin Protesto Düzenledi - Son Dakika
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.
TCDD ile Aselsan arasında imzalanan 1.69 milyar liralık sözleşme kapsamında 99 adet dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilerek, imali ve montajı gerçekleştirecek.
Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yorumculuk yaptığı Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldığını açıkladı. Ersoy, programın yeni bölüm tanıtımında adının hala geçmesine de sitem etti.
Belediye başkan adayına destek için vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, skandal bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Belgorod'da bulunan bir alışveriş merkezi de saldırıdan ağır hasar gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde CHP'yi eleştirerek, 'Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek' şeklinde konuştu.
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, FETÖ üyeliği suçundan beraat ederken, görevi kötüye kullanma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?