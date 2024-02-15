Tekgıda-İş Sendikası Üyeleri İşten Çıkarılan İş Yeri Temsilcisi İçin Protesto Düzenledi

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Tekgıda-İş Sendikası üyeleri, Esenyurt'taki bir fabrikada çalışan sendika iş yeri temsilcisinin işten çıkarılmasıyla ilgili protestoda bulundu.

Osmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki fabrikanın önünde toplanan grup, iş yeri temsilcisinin işten çıkarılmasının yanı sıra üyelere baskı yapılmasını da slogan ve halaylarla kınadı.

Grup adına basın açıklaması yapan Tekgıda-İş Sendikası Genel Teşkilat Sekreteri Kemal Köse, yaklaşık 1050 çalışanı bulunan, Türkiye'nin önde gelen sakız ve şekerleme üreticisi firma yöneticilerinin, işçilere baskıcı uygulamalarda bulunduklarını öne sürerek onları uyarmak için toplandıklarını söyledi.

Sendikanın Aralık 2023'te örgütlenmesini tamamladığını ve 26 Aralık'ta çoğunluk yetki tespitini aldıklarını anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Geçersiz sebeplerle çoğunluk yetki tespitimize itiraz edildi, daha sonra işveren temsilcileri, çalışan üyelerimiz üzerinde baskı uygulamaya başladı. 180 çalışanı hiçbir gerekçe göstermeden bir hafta ücretli izine çıkarttılar. İzin hakkı olanları izinlerinden düşürerek, olmayanları ise eksi bakiye göstererek borçlandırıp baskılara başladılar. İşveren temsilcileri, 'Kusura bakmayın, sendikayı tercih etmenizden böyle oldu.' diyerek çalışanlar üzerinde yıldırma politikası uygulamaya devam etti. Son olarak da 13 yıldır çalışan, iş yeri temsilcimiz Ayhan Yaylalı arkadaşımızı sudan bahanelerle haksız, hukuksuz şekilde işten çıkarttılar. Geçen hafta bu baskıları yapan yöneticiler hakkında ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunduk."

Grup eylemin ardından dağıldı.