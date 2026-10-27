Tekirdağ Bahçelievler\'de otomobil kaldırım ve direğe çarptı, sürücü yaralandı

Tekirdağ Bahçelievler'de otomobil kaldırım ve direğe çarptı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı. Araçta sıkışan ve yoldan geçen bir doktorun ilk müdahale ettiği sürücü, sağlık ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'da kaldırıma ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
O.T'nin kullandığı 22 FE 742 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücüye, yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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