Tekirdağ Bahçelievler'de otomobil kaldırım ve direğe çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ Bahçelievler'de otomobil kaldırım ve direğe çarptı, sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ Bahçelievler\'de otomobil kaldırım ve direğe çarptı, sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tekirdağ Bahçelievler\'de otomobil kaldırım ve direğe çarptı, sürücü yaralandı
Haber Videosu

Tekirdağ'ın Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı. Araçta sıkışan ve yoldan geçen bir doktorun ilk müdahale ettiği sürücü, sağlık ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'da kaldırıma ve elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

O.T'nin kullandığı 22 FE 742 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücüye, yoldan geçen bir doktor ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Bahçelievler MahallesiBahçelievlerTekirdağGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Araç sahiplerine kötü haber Çifte zam kapıda Araç sahiplerine kötü haber! Çifte zam kapıda
“Sabrımız taştı“ deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar "Sabrımız taştı" deyip burnumuzun dibine bomba yağdırdılar
Kız arkadaşının yanında bunu yaptı Yamal’dan kadın hayranına şaşırtan yanıt Kız arkadaşının yanında bunu yaptı! Yamal'dan kadın hayranına şaşırtan yanıt
Sokak ortasında genç kıza büyük şok “İnşallah karım olursun“ deyip... Sokak ortasında genç kıza büyük şok! "İnşallah karım olursun" deyip...
Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler Teknosa’dan robot süpürge alan vatandaşı pişman ettiler
Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi Müzik öğretmeninden tartışma yaratan 10 Kasım koreografisi
Estetik sonrası paylaşım Survivor Nagihan Karadere’nin son hali Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı 38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:12
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
14:03
Sadettin Saran adliyeye geldi Yeni imajını görenler tanıyamadı
Sadettin Saran adliyeye geldi! Yeni imajını görenler tanıyamadı
13:57
Şile’de yine aynı manzara Evler adeta artık gölün içinde
Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde
13:22
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 16:23:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Tekirdağ Bahçelievler'de otomobil kaldırım ve direğe çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei