Tekirdağ Barosu, stajyer avukatlar yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen 2026 Yılı Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması Türkiye finallerinde Tekirdağ Barosu birinci oldu.

Tekirdağ Barosundan yapılan açıklamaya göre, stajyer avukatların mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmanın Türkiye finalleri tamamlandı.

Bölge elemelerine 58 baronun katıldığı yarışmada, bölgelerinde birinci olan Tekirdağ, Zonguldak, Elazığ, Konya, Antalya, Batman ve Aydın baroları ile kura sonucunda finallere katılmaya hak kazanan Trabzon Barosu mücadele etti.

Marmara Bölgesi elemelerini birinci tamamlayarak Türkiye finallerine katılan Tekirdağ Barosu takımı, hukuki bilgi, muhakeme gücü, dosyaya hakimiyet ve savunma becerileriyle final karşılaşmasına yükseldi.

Finalde Zonguldak Barosu ile karşılaşan Tekirdağ Barosu, yarışmayı Türkiye birincisi olarak tamamladı.

Tekirdağ Barosu takımında stajyer avukatlar Sezin Boz, Semra Selanay Ada, Eylül Dursun ve Tuğçe Kanlıbay yer aldı.

Takımın hazırlık sürecini ise avukatlar Asena Şimal Ergenekon, Hüseyin Burak Fazlı ve Eser Olgun yürüttü.

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, Türkiye birinciliğinin baro adına büyük gurur olduğunu belirtti.

Gürcün, genç meslektaşlarını ve hazırlık sürecinde takıma destek veren çalıştırıcıları kutlayarak, "Marmara Bölgesi birinciliğiyle başlayan başarı yolculuğunu Türkiye şampiyonluğuyla tamamlayan genç meslektaşlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.