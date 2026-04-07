Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Nisan'a Özel "Satranç Turnuvası" - Son Dakika
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Nisan'a Özel "Satranç Turnuvası"

07.04.2026 10:15  Güncelleme: 11:17
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği iş birliğiyle "Satranç Turnuvası" düzenleyecek.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği iş birliğiyle "Satranç Turnuvası" düzenleyecek.

Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği iş birliğiyle gerçekleştirilecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası, çocukların bilişsel ve gelişimsel becerilerini geliştirmelerine katkı sunacak. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Hasan Ali Yücel Salonu'nda 18-19 Nisan günlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında düzenlenecek turnuva için başvurular başladı. Turnuvaya, Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlükleri tarafından düzenlenen ve TSF lisansına sahip, 2025-2026 sezonu vizesi yapılmış sporcular katılabilecekler.

Sporculara madalya ve kupa verilecek

2012-2019 yılları arasında doğan sporcuların başvuru yapabileceği organizasyon, dört ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Her bir kategorinin kontenjanı 64 sporcu ile sınırlı tutulurken, turnuva kapsamında müsabakalar 14 yaş altı, 12 yaş altı, 10 yaş altı ve 8 yaş altı olmak üzere dört farklı yaş grubunda düzenlenecek. Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporculara ve en iyi dereceyi elde eden üç kadın sporcuya kupa, ilk on dereceyi elde eden sporculara ise madalya verilecek. Ayrıca her kategoride ilk ona giren tüm sporculara, Turnuva Yönergesi'nde belirtilen tutarda nakdi ödül de verilecek. Her kategoride ilk üç dereceyi elde eden sporcular ile en iyi performansı sergileyen üç kadın sporcuya kupa takdim edilecek. Bunun yanı sıra, her kategoride ilk onda yer alan sporculara madalya ve Turnuva Yönergesi'nde belirtilen tutarlarda nakdi ödül verilecek.

Son başvuru 16 Nisan

4 Nisan'da başlayan turnuva kayıt başvurularında son başvuru tarihi 16 Nisan 2026 saat 17.00 olarak belirlendi. Başvurular, 'tekirdag.tsf.org.tr' adresinde yer alan çevrimiçi turnuva kayıt sayfası üzerinden gerçekleştirilebilecek. Sporcular, aynı sayfa üzerinden katılım şartlarına ve turnuvaya ilişkin detaylı bilgilere de ulaşabilecekler.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Nisan'a Özel 'Satranç Turnuvası' - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nde 23 Nisan'a Özel "Satranç Turnuvası" - Son Dakika
