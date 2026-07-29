Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'nden kadın dostu kent çalışmaları

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadın Dostu Kentler III Programı kapsamında yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını güçlendirmeye yönelik iki günlük eğitim programı düzenledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların kent yaşamında eşit, güvenli ve kapsayıcı biçimde yer almasını hedefleyen Kadın Dostu Kentler Programı kapsamındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın Dostu Kentler III Programı çerçevesinde, yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımının güçlendirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi amacıyla iki günlük eğitim programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen programda, daha önce çevrim içi gerçekleştirilen iki eğitimin ardından üçüncü eğitim yüz yüze yapıldı.

Birleşmiş Milletler Kadın Dostu Kentler Programı Eğitmeni Sezin Üskent tarafından verilen eğitimle, program hedeflerinin yerel yönetim çalışmalarına etkin biçimde yansıtılması ve eşitlik odaklı uygulamaların güçlendirilmesi amaçlandı.

YEREL EŞİTLİK EYLEM PLANI ELE ALINDI

İki gün süren eğitimlerde Yerel Eşitlik Eylem Planı'nın (YEEP) tanımı, önemi, temel ilkeleri ve süreç planlaması ele alındı. Mevcut durum ve sorun analizinin yanı sıra hedef ve faaliyetlerin belirlenmesi ile önceliklendirilmesine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

Ayrıca izleme, değerlendirme, raporlama ve öğrenme süreçleri, YEEP'in onay süreci, iletişimi ve stratejik plana entegrasyonu ile uygulanması, koordinasyonu ve revizyonuna yönelik konular değerlendirildi. Programda, yerel eşitlik mekanizmalarının önemi ve YEEP sürecindeki rolleri üzerinde durularak, Tekirdağ'daki yerel eşitlik mekanizmalarına yönelik yol haritası ele alındı.

EŞİTLİK MASALARI SÜRECE KATKI SUNUYOR

Eğitim programına, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Eşitlik Masaları temsilcileri, Eşitlik Birimi personeli ve programda yer alan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Eğitimlerin ardından, Eşitlik Birimi koordinasyonunda Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarına başlandı.