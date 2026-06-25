Tekirdağ'a 6 mobil itfaiye istasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'a 6 mobil itfaiye istasyonu

25.06.2026 10:42  Güncelleme: 11:23
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren yangın riskine karşı kentin stratejik noktalarına mobil itfaiye istasyonları konuşlandırdı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirilen uygulama ile olası yangınlara müdahale süresi en aza indirilecek.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artış gösteren yangın riskine karşı kentin stratejik noktalarına mobil itfaiye istasyonları konuşlandırdı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirilen uygulama ile olası yangınlara müdahale süresi en aza indirilecek.

İklim şartları ve artan hava sıcaklığı nedeniyle yaz döneminde yükselen yangın riskini göz önünde bulunduran Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afet ve acil durumlara daha hızlı reaksiyon gösterebilmek için yeni bir çalışma başlattı.

Kent genelindeki müdahale ağını genişletmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesi Karaevli Mahallesi, Marmaraereğlisi Türkmenli Mahallesi, Çorlu ilçesi Havuzlar ve Önerler mahalleleri, Saray ilçesi Beyazköy Mahallesi ve Çerkezköy ilçesi Veliköy Mahallesi olmak üzere toplam 6 bölgede mobil itfaiye noktaları oluşturdu.

"GÜÇLÜ İTFAİYE, GÜVENLİ TEKİRDAĞ"

"Güçlü İtfaiye, Güvenli Tekirdağ" sloganıyla yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen noktalarda konuşlandırılan mobil istasyonlar ve uzman ekipler, olası olaylara ilk andan itibaren en kısa sürede müdahale edecek. Yangınların büyümeden kontrol altına alınabilmesi açısından kritik önem taşıyan ilk müdahale süresinin kısaltılması hedeflenirken, bu sayede Tekirdağ genelinde olası yangınlara daha hızlı ve etkin şekilde müdahale edilebilecek."

Tekirdağ halkının yanı sıra yaz sezonu dolayısıyla kenti ziyaret eden misafirlerin de can ve mal güvenliğini en üst seviyede tutmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, modern araç gereçleri ve tecrübeli personeliyle 7 gün 24 saat kesintisiz mesai esasına göre görev başında kalmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'a 6 mobil itfaiye istasyonu - Son Dakika

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