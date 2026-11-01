Tekirdağ Çocuk Meclisi ilk toplantıda 5 komisyon başkanını gizli oylamayla seçti - Son Dakika
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Tekirdağ Çocuk Meclisi ilk toplantıda 5 komisyon başkanını gizli oylamayla seçti

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Tekirdağ Çocuk Meclisi ilk toplantıda 5 komisyon başkanını gizli oylamayla seçti
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi, çocukların kent yönetimine katılımı amacıyla ilk toplantısını yaptı. Toplantıda Tekirdağ Barosu avukatlarınca çocuk hakları ve dilekçe yazımı konusunda bilgilendirme yapılırken 5 komisyon başkanı gizli oylamayla seçildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Çocuk Meclisi, çocukların kent yönetimine katılımını sağlamak amacıyla ilk toplantısını yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer öncülüğünde "Çocukların Sesi, Şehrin Geleceği" sloganıyla hayata geçirilen Çocuk Meclisinin toplantısına asil üyeler katıldı.

Toplantıda, Tekirdağ Barosu avukatları tarafından çocuk hakları, hakların korunması ve dilekçe yazımı konularında bilgilendirme yapıldı.

Çocuklara haklarını tanımaları ve taleplerini demokratik yollarla ifade edebilmeleri konusunda bilgi verildi.

Çocuk Meclisinin çalışma yapısının oluşturulması kapsamında, 5 komisyonun başkanları gizli oylamayla belirlendi.

Oylama sonucunda Çevre, İklim ve Doğa Komisyonu Başkanlığına Muhammet Efe Uzuntaş, Ulaşım ve Güvenli Kent Komisyonu Başkanlığına Birge Tansı, Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanlığına Ece Naz Kara, Dijital Yaşam, Teknoloji ve Güvenli İnternet Komisyonu Başkanlığına Defne Kesim, Spor, Sağlık ve Sağlıklı Yaşam Komisyonu Başkanlığına ise Zübeyde Mercan seçildi.

Her biri 8 üyeden oluşan komisyonların, çocukların kent yaşamına ilişkin görüş ve önerilerini değerlendirmesi planlanıyor.

Toplantının ardından Çocuk Meclisi üyeleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nu ziyaret etti.

Kaynak: AA
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