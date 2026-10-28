Tekirdağ Çorlu'da iki aracın çarpışması sonucu 2 yaşındaki kız çocuğu yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da iki aracın çarpışması sonucu 2 yaşındaki kız çocuğu yaralandı

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Tekirdağ Çorlu\'da iki aracın çarpışması sonucu 2 yaşındaki kız çocuğu yaralandı
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Tekirdağ Çorlu'da Hıdırağa Mahallesi'nde hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, araçta bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu yaralandı. Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada G.K.(2), yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Hıdırağa Mahallesi Borsa Meydanı'nda meydana geldi. Fatih Caddesi üzerinde seyir halinde olan 59 ANT 763 plakalı hafif ticari araç ile Kömür Pazarı Caddesi'nde seyir halindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmada hafif ticari araçta bulunan G.K., adlı kız çocuğu yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da iki aracın çarpışması sonucu 2 yaşındaki kız çocuğu yaralandı - Son Dakika
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