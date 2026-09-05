Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Tekirdağ Çorlu\'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, Marmaraereğlisi yönünden gelen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Marmaraereğlisi ilçesinden Çorlu yönüne giden M.K. yönetimindeki 59 ZM 034 plakalı otomobille karşı yönden gelen H.K.'nin kullandığı 59 AOC 236 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Her iki otomobilde yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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