Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde, üst aramalarında sentetik uyuşturucu bulunan 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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