Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

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Tekirdağ'da polisin Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde, üst aramalarında sentetik uyuşturucu bulunan 5 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde yaptıkları kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ Çorlu ve Çerkezköy'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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