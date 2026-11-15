Tekirdağ Çorlu ve Edirne'de operasyonda 22 göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Edirne ve Tekirdağ'da 22 düzensiz göçmen yakalandı

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri Kiremitçisalih köyü yolunda şüpheli bir otomobili takibe aldı.

Takip sonucu durdurulan İ.T. (38) idaresindeki otomobilde, Afganistan, Özbekistan, Pakistan, Eritre ve Etiyopya uyruklu 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü İ.T'ye 211 bin 629 lira ceza uygulandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde de 11 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri Avrupa Otoyolu Edirne istikametindeki M.K. yönetimindeki bir aracı durdurdu.

Araçta Pakistan ve Afganistan uyruklu 11 düzensiz göçmen yakaladı.

Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Araç sürücüsü Çorlu Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.