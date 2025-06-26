Tekirdağ\'da 12 kg Uyuşturucu Ele Ge geçirildi

Tekirdağ'da bir otomobilde 12 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Ergene Avrupa Otoyolu Çorlu Gişeleri'nde şüphe üzerine H.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 12 kilogram skunk bulundu.
Sürücü gözaltına alındı.
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