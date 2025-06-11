Tekirdağ'da 13 Kişiye Sosyal Medya Suçlaması

Tekirdağ'da sosyal medya üzerinden suç içeren paylaşımlar yaptığı belirlenen 13 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.

Yapılan çalışmalar sonucu, sosyal medya platformları üzerinden devlet büyüklerine hakaret, terör örgütü propagandası, yasa dışı bahis, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ile uyuşturucuya özendirme içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 13 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma sürüyor.