Tekirdağ'da 3 milyon 300 bin liralık altın dolandırıcılığından 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi 3 milyon 300 bin lira değerindeki altınlarını alarak dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe merkezinde yaşayan H.Ç'yi telefonla arayan şüpheli, polis olduğunu belirterek banka hesaplarının FETÖ tarafından kullanıldığını ve örgüt üyelerine yönelik operasyon yürütüldüğünü ifade etti.

Şüpheli, H.Ç'den evindeki altınları gelecek görevliye teslim etmesini istedi.

Zanlının yönlendirmesi üzerine H.Ç, hazırladığı 3 milyon 300 bin lira değerindeki altınları çantaya koyarak evine gelen kişiye teslim etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden H.Ç, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin G.C. ve A.S. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli Tekirdağ'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.