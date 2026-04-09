(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla il genelindeki anne ve çocuklarını, nisan ayı boyunca Anıtkabir ile Birinci Meclis'in manevi atmosferiyle buluşturacak.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, milli mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak ve bayram coşkusunu yerinde yaşatmak amacıyla "Nisan Gezileri" programını başlatıyor. "Anne ve Çocuklara Özel Ankara, Meclis ve Anıtkabir Gezisi" adıyla düzenlenen etkinlikte, Tekirdağ'ın tüm ilçelerinden kalkacak otobüslerle vatandaşlar Başken'e taşınacak.
Birinci Meclis ve Anıtkabir'i kapsayan ziyaretler, nisan ayı boyunca farklı tarihlerde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer öncülüğünde düzenlenen programın çocukların tarih bilincini güçlendirmesi hedefleniyor.
Tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kontenjanla sınırlı geziler için ilçelere göre belirlenen takvim, şöyle:
-14 Nisan 2026: Süleymanpaşa
-20 Nisan 2026: Çorlu - Ergene
-24 Nisan 2026: Şarköy - Malkara
-27 Nisan 2026: Hayrabolu - Muratlı
-30 Nisan 2026: Kapaklı - Marmaraereğlisi
-4 Mayıs 2026: Saray - Çerkezköy
Gezilere katılmak isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi 'www.tekirdag.bel.tr' adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Anne ve Çocuklarına Özel Ankara Gezisi - Son Dakika
