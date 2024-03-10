Tekirdağ'da Bir Kişi Taşla Saldırıya Uğradı, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bir Kişi Taşla Saldırıya Uğradı, Zanlı Tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir kişi, yolda yürürken arkasından gelen bir kişi tarafından kafasına taşla vurulduktan sonra darbedildi. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

10.03.2024 12:25
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yolda yürüyen kişinin arkasından gelerek kafasına taşla vurduktan sonra darbeden zanlı tutuklandı.

Gözaltındaki şüpheli N.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Hükümet Caddesi'nde N.Ç, arkasından gelerek kafasına taşla vurduğu C.G'yi yere düştükten sonra da darbetmişti.

Yaralanan C.G, sağlık ekiplerince Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılmış, şüpheli N.Ç, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Yargı, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Bir Kişi Taşla Saldırıya Uğradı, Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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