Tekirdağ'da çocuklar Gazze için uçurtma uçurdu, barış mesajı verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da çocuklar Gazze için uçurtma uçurdu, barış mesajı verildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da çocuklar, işgal altındaki Gazze'deki çocuklarla dayanışma için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ilde düzenlediği 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği kapsamında Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde yapılan etkinlikte barış ve kardeşlik mesajı verildi.

TEKİRDAĞ'da çocuklar, işgal altındaki Gazze'deki çocuklarla dayanışma içinde olmak için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, Gazze'de yaşananlara yönelik duyarlılık oluşturmak ve çocukların barış mesajını uçurtmalarla gökyüzüne taşımalarını sağlamak amacıyla 14-18 Eylül tarihlerinde, 81 ilde 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' etkinliği gerçekleştiriliyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklı uçurtmaları Filistin ve Gazze'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı.

Etkinlikte konuşan Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, "Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın etkinliği kapsamında, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, velilerimiz hep birlikte uçurtmalarımızı gökyüzüne saldık. Gökyüzüne saldığımız uçurtmalardaki amacımız, hedefimiz çocuklarımıza bir umut olsun. Yaşasın barış diyoruz, yaşasın dostluk diyoruz, taşasın kardeşlik diyoruz. Yapmış olduğumuz bu etkinlik, inşallah geleceğe umut, hayırlara vesile olur. Güzel günlere vesile olur, barışa vesile olur" diye konuştu.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanlığı, Tekirdağ, Etkinlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da çocuklar Gazze için uçurtma uçurdu, barış mesajı verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı İBB duruşmasında çarpıcı sözler: Dijital Deneyim Müzesi için herhangi bir ihale yapılmadı
Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor Bakan Çiftçi: Örgüt üyeleri yurt dışına kaçsa da yakalanıp iade ediliyor
Atakum’da yanlış hedefe ateş Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı Atakum'da yanlış hedefe ateş! Boş araca kurşun yağdıran zanlı yakalandı
Şanlıurfa’da döner bıçaklı kavga kamerada Dehşete düşüren anlar kamerada Şanlıurfa'da döner bıçaklı kavga kamerada! Dehşete düşüren anlar kamerada
Arjantin’de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava Arjantin'de günde 5 saat çalışana 3 hafta tatil bedava
Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı Evde eşinin öldüğü yangında yaralanan kadın tedavisinin ardından tutuklandı

15:04
Suudi Arabistan’a çifte saldırı Dev tesis ve hava üssü vuruldu
Suudi Arabistan'a çifte saldırı! Dev tesis ve hava üssü vuruldu
14:50
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler Listede Türkiye’den iki il var
100 yıl içinde yok olma riski taşıyan şehirler! Listede Türkiye'den iki il var
14:31
Fenerbahçe resmen açıkladı İşte Asensio’nun sahaya çıkacağı maç
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç
14:26
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
Arda Güler frikikten vurdu, İspanyollar coştu: Çılgın Türk Arda
14:16
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti Okul kantinlerinde yeni dönem
Üç bakanlığın kararıyla resmileşti! Okul kantinlerinde yeni dönem
13:14
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı İçinde 5 kişi vardı
Türk iş insanının kullandığı uçak dağa çakıldı! İçinde 5 kişi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 15:20:34. #7.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da çocuklar Gazze için uçurtma uçurdu, barış mesajı verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement