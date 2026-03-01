Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Hayrabolu'da Çifte Açılış

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Hayrabolu ilçesinde TEK Market ile Cumhuriyet Meydanı ve Halil Başol Parkı'nı hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Cumhuriyet Meydanı bir şehrin aynasıdır. Bu alanı vatandaşlarımızın nefes alacağı bir yaşam alanına dönüştürdük. TEK Market'imizle de ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı ve Halil Başol Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış törende konuşan Yüceer, bir şehrin en önemli ihtiyaçlarından birinin, gençlerin sosyalleşebileceği, vatandaşların ise nefes alabileceği yaşam alanları oluşturmak olduğunu vurguladı.

Yüceer konuşmasında, şunları kaydetti:

"Bugün Hayrabolu'muzun kalbinde, Cumhuriyet Meydanı'nda hizmetlerimizi birlikte açmanın mutluluğunu, heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Meydanı ve Halil Başol Parkı'mızı, TEK Market'imizi siz değerli vatandaşlarımızın hizmete sunuyoruz. Cumhuriyet Meydanı bir şehrin aynasıdır. Bu alanı çocuklarımızın güvenle oynayacağı, gençlerimizin sosyalleşeceği, büyüklerimizin nefes alacağı bir yaşam alanına dönüştürdük. Çünkü belediyecilik sadece yol ve bina yapmak değil, insanların bir araya gelebileceği alanlar oluşturmaktır."

"Üreticiden tüketiciye güçlü bir köprü kuruyoruz"

TEK Market ile hemşehrilerimizin uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlıyoruz. Ekonomik şartların zorlaştığı bu dönemde vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam ediyoruz. Üreticiyi de tüketiciyi de koruyan bir modelle, üreticiden tüketiciye güçlü bir köprü kuruyoruz.

Hayrabolu'da yeni yatırımlar programa alındı

Tarımsal ve hayvansal desteklerimizi kat kat artırdık. Mazot desteğimizi başlatıyoruz. Küçükbaş hayvancılığa destek veriyoruz. Su depoları kuruyor, yem desteği sağlıyor, tarla yollarını açıyoruz. Çünkü biliyoruz ki üretmezsek ayakta kalamayız. Hayrabolu'muzda ana caddeler başta olmak üzere birçok yol ve kaldırım çalışmasını tamamladık, yenilerini de yatırım programına aldık. Kırsal mahallelerden merkeze ulaşımı da güçlendirdik.

"Her ilçemiz ve mahallemiz bizim için aynı değerdedir"

Bizim belediyecilik anlayışımız eşit ve adil bir hizmet anlayışıdır. Tekirdağ'ın her ilçesi, her mahallesi aynı değerdedir. Hiç kimseyi geride bırakmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu projelerde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizleri her zaman destekleyen siz değerli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz Hayrabolu'muza hayırlı, uğurlu olsun. Hayırlı ramazanlar diliyorum."

Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ve Çerkezköy'ün ardından üçüncü TEK Market şubesini Hayrabolu'da açtı. Kahya Mahallesi'nde hizmete giren TEK Market, temel gıda ürünlerinden yerel üretici ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi uygun fiyatlarla vatandaşlara sunuyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Deniz Doğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada meydan ve park düzenlemelerine ilişkin teknik bilgileri paylaştı. Daire Başkanı Doğan, toplam 4 bin 200 metrekarelik proje alanında düzenleme yapıldığını belirterek, çalışmaların bin 400 metrekarelik bölümünde Cumhuriyet Meydanı'nın, 2 bin 800 metrekarelik bölümünde ise Halil Başol Parkı'nın çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Meydanda yapılan yeşil alan çalışmaları kapsamında ağaç ve çalı dikimleri yapıldı, çim serimi gerçekleştirildi ve kamelyalar konuldu. Meydana Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli yerleştirildi. Ayrıca Hayrabolu'nun önemli değerlerinden, eski milletvekili ve Ticaret Bakanı Halil Başol adına bilgilendirme alanı oluşturuldu. Meydan sosyal donatıları, estetik tasarımı ve ilçe kimliğini yansıtan yapısıyla hem günlük kullanım hem de özel günler için modern bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Açılış törenine milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluşların amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.