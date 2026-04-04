Tekirdağ'da Damızlık Koç Yarışması
Tekirdağ'da Damızlık Koç Yarışması

Tekirdağ\'da Damızlık Koç Yarışması
04.04.2026 20:30
Tekirdağ'da damızlık koçların sergilendiği yarışmada çeşitli kategorilerde birinciler belirlendi.

Tekirdağ'da en kaliteli damızlık koçun belirlendiği yarışma düzenlendi.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen küçükbaş hayvancılık festivalinde, Kabak Merinos, ile de France ve boynuzlu koç kategorilerinde damızlık koç yarışması gerçekleştirildi.

Üç kategoride 30 yetiştiricinin katıldığı yarışmada damızlık koçlar alanda oluşturulan padoklarda sergilendi. Etkinlikte ayrıca vatandaşlara Alpine keçi ırkı ile Kıvırcık koç ırkı tanıtıldı.

Tanıtımın ardından yarışma başladı.

Yetiştiriciler sırayla padoklara çağrılırken damızlık koçlar, Prof. Dr. Aynur Konyalı, Prof. Dr. Alper Önenç ve veteriner hekim Erol Aslan'dan oluşan jüri tarafından kalite ve görünüm açısından değerlendirildi.

Vatandaşlara koçların yaşı, boyu ve kilosu hakkında bilgi verildi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda Kabak Merinos kategorisinde Hüseyin Gültekin, ile de France kategorisinde Okan Yavuz ve boynuzlu koç kategorisinde Erdinç Alan birinci oldu. Yarışmada dereceye giren yetiştiricilere plaket verildi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Turan Saldırıcıer, Tekirdağ'ın önemli bir festivale ev sahipliği yaptığını belirterek, yetiştiricilerin yanında olduklarını ve üreticiler üzerinden haksız kazanç sağlanmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Boynuzlu koç kategorisinde birinci olan Erdinç Alan da sonuçtan çok memnun olduğunu dile getirerek, yarışmaya katılan tüm yetiştiricileri tebrik etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Damızlık Koç Yarışması - Son Dakika

Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Damızlık Koç Yarışması - Son Dakika
Advertisement
