Tekirdağ'da denetimlerde sentetik uyuşturucu ele geçirilen 6 şüpheli gözaltında
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde polisin denetimlerinde durdurulan 6 şüphelinin üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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