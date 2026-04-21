Tekirdağ Kıyılarındaki Renk Değişimi Nedeninin Mevsimsel Alg Patlaması Olduğu Ortaya Çıktı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ'ın yaklaşık 135 kilometrelik sahil şeridinde özellikle ilkbahar ve yaz başı dönemlerinde gözlemlenen deniz suyu renk değişimlerinin, "alg patlaması" (red tide) olarak bilinen doğal bir süreçten kaynaklandığı tespit edildi.

Uzmanlar, deniz ekosisteminde doğal olarak bulunan fitoplanktonların uygun çevresel koşullar altında hızla çoğalması sonucu ortaya çıkan bu durumun, su yüzeyinde kahverengi ve kızıl tonlarda renk değişimlerine neden olduğunu belirtti. Olayın geçmiş yıllarda da görüldüğü, ancak son dönemde daha geniş alanlarda ve daha sık gözlemlendiği ifade edildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de sahada düzenli incelemelerini sürdürerek, deniz suyu kalitesini yakından takip ediyor.

Alg patlamalarının oluşumunda; küresel iklim değişikliğine bağlı olarak artan hava sıcaklığı, besin maddesi yükü artışı ve deniz koşullarının birlikte etkisiyle gelişen çok faktörlü, mevsimsel bir süreç olarak değerlendiriliyor. Hava şartlarının değişmesi ve deniz sıcaklığının dengelenmesiyle birlikte bu doğal olayın kısa sürede etkisini kaybettiği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür olayların bilimsel çerçevede değerlendirilmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin, gereksiz endişelerin önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.