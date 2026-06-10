Tekirdağ'da Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
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Tekirdağ'da Dolandırıcılara Operasyon

10.06.2026 12:18
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6 ilde düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yapan 11 şüpheli tutuklandı, 18 milyon lira ele geçirildi.

Tekirdağ merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 11 zanlı tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, vatandaşları arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, vatandaşların banka hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından kullanıldığını iddia ederek, yaklaşık 18 milyon lira dolandıran zanlıların yakalanması için çalışma yaptı.

Ekipler, Tekirdağ, İstanbul, Bursa, Batman, Antalya ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde bulunan ve aralarında iş insanı ve suç örgütü yöneticisinin de olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 216 çeyrek altın, 15 yarım altın, 47 Ata lira, 4 kulplu tam altın, 5'i bir arada altın, 56 paketlenmiş şekilde 1 gramlık altın, 2 tane 20 gram paketlenmiş altın, 16 tane farklı boyutlarda ve ağırlıkta bilezik, bir altın kolye ve bir altın bileklik ele geçirildi.

Diğer illerde yakalanan şüpheliler de Tekirdağ'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i "nitelikli dolandırıcılık", "nitelikli yağma", "suç örgütü kurma yönetme ve üye olma" suçlarından tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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