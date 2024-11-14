Tekirdağ'da Ekim Ayında 20 Terör Operasyonu - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ekim Ayında 20 Terör Operasyonu

Tekirdağ\'da Ekim Ayında 20 Terör Operasyonu

Tekirdağ'da ekim ayında 20 terör operasyonu gerçekleştirildi, 26 şüpheli yakalandı.

14.11.2024 14:47
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Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, ekim ayında kentte terör olaylarına ilişkin 20 operasyon düzenlendiğini belirterek, "Bunların 14'ü PKK, biri DHKP/C, 5'i ise FETÖ/PDY terör örgütüne yöneliktir. Bu operasyonlarda 26 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır." dedi.

Vali Soytürk, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde trafik, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla teşkilatlara kazandırılan araçların teminine destek sağlayan hayırseverlere teşekkür belgesi takdim törenine katıldı.

Soytürk, törende yaptığı konuşmada, her zaman kurum ve kuruşlara destek olan hayırseverlere teşekkür etti.

Asayiş çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Vali Soytürk, Tekirdağ'da emniyet ile jandarmanın vatandaşın huzur ve güvenliği için her zaman sahada olduğunu ifade ederek, "İlimizde ekim ayında 153 hırsızlık olayı aydınlatılarak olaylara karışan 94 kişi yakalandı. Haklarında kesinleşmiş suçlardan aranması bulunan 288 kişi yakalandı. Adli para cezasıyla ifade almaya yönelik olarak 703 şahıs yakalanarak toplamda 991 kişi yakalandı. Yağma, gasp konularında yapılan çalışmalarda 7 olayla ilgili 9 kişi yakalandı." dedi.

Soytürk, geçen ay aile içi ve kadına karşı şiddet konularıyla ilgili yapılan çalışmalarda 321 aile içi olay meydana geldiğini, KADES uygulamasından 181 ihbar alındığını aktardı.

KADES uygulamasına çok önem verdiklerini yaptıkları etkinliklerle uygulamayı tanıtıcı faaliyetlere devam ettiklerini söyleyen Soytürk, şu bilgileri verdi:

"KADES'e 181 ihbar gelmiş, 234 şahsa koruma kararı alınmıştır. Terör olayları ile ilgili ilimizde 20 operasyon yapılmış, bunların 14'ü PKK, biri DHKP/C, 5'i ise FETÖ/PDY terör örgütüne yöneliktir. Bu operasyonlarda 26 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında gerekli yasal işlemler yapılmıştır. Kaçakçılık ile ilgili 52 operasyon gerçekleştirilmiş 101 şahıs yakalanmıştır. Narkotik olaylarla ilgili 436 operasyon yapılmış 548 şüpheli yakalanmıştır. Bu operasyonlarda 6 bin 856 gram uyuşturucu madde 55 bin 923 uyuşturucu hap yakalanmıştır. Göçmen olaylarında 34 operasyon gerçekleştirilmiş, 9 organizatör ve farklı uyruklarda toplam 156 düzensiz göçmen yakalanmıştır."

Konuşmaların ardından Vali Soytürk, hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin katıldı.

Kaynak: AA

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