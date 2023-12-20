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Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü - Son Dakika
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Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü

Tekirdağ'da gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Polis ekipleri önlem aldı.

Tekirdağ\'da etkili olan sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü
20.12.2023 - 09:47,
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Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.

Kentte gece başlayan ve sabaha karşı artan sis, Tekirdağ'ı Malkara, Hayrabolu ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 30 metreye kadar düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da etkili olan sis görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü - Son Dakika
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