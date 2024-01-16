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Tekirdağ'da fabrika inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da fabrika inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrika inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybederken, bir işçi yaralı olarak kurtarıldı. Olayın ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Soruşturma ise devam ediyor.

16.01.2024 - 09:30,  Güncelleme: 09:33
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde fabrika inşaatında açılan kuyuda meydana gelen göçükte işçilerden Zekeriye Midilli(39), öldü, Adem Kalaycı(24), yaralı olarak kurtarıldı.

Olay dün öğleden sonra Ergene ilçesi Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında meydana geldi. Hafriyat sırasında yaklaşık 9 metre derinlikte Zekeriya Midilli ile Adem Kalaycı'nın çalışması sırasında göçük meydana geldi. İnşaatta bulunanların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dinleme yaparak başlattıkları kurtarma çalışmasında yaklaşık 12 saat sonra Adem Kalaycı'yı, yaralı olarak toprak altından kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Kalaycı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Arama çalışmalarında bir süre Zekeriya Midilli'nin ise cansız bedenine ulaşıldı.Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Tekirdağ\'da fabrika inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da fabrika inşaatında göçük: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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