İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika
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İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi

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Tekirdağ'da iş makinesine arkadan çarpan ve demir yığını haline dönüşen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Korkunç olayda aracın içinde bulunan 5 kişi feci şekilde can verirken kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

21.10.2024 03:29
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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

DEMİR YIĞINI HALİNE DÖNÜŞTÜ

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen 59 FV 888 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde Ö.A.'nın kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil alev alarak yanmaya başladı.

İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, iş makinesi sürücüsü Ö.A.'yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Tunus, Deniz Yalnız adlı yolcular ve sürücü Cenk Varnalı hayatını kaybetti.

İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi
İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Cruel Runeblue:
    surucunun instagramda son surat videoları var. hiz felakettir yapmayin kurallara uyalim sonra üzülmeyelim. 5 can gitti değdimi 200 km hiz ile hava basmaya. egitim egitim egitim. 38 0 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Ecel Allah rahmet eylesin 11 2 Yanıtla
  • Savas Kara:
    Merak ettiğim; araba tüplü müydü? 3 4 Yanıtla
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