Begüm hemşire evinde ölü bulundu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden hemşire Begüm Tonguz'dan (23) bir süre haber alamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Çerkezköy'de özel bir hastanede görev yapan hemşirenin evine giden sağlık ekipleri, Tonguz'un cansız bedenini buldu. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen hemşirenin cesedi savcı ve polis incelemesinin ardından Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tonguz'un yarın memleketi Edirne'de defnedileceği öğrenildi.
Tonguz'un sevenlerini yasa boğan ani ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
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