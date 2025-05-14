Tekirdağ'da İklim Krizine Karşı Mücadele ve Sürdürülebilir Enerji Projeleri

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iklim krizi etkilerinin artık bilimsel raporlarda değil, yaşamın tam ortasında hissedildiğine dikkat çekerek, "Tekirdağ'ımızda artık yağmurlar düzenli yağmıyor, yeraltı su seviyesi 400 metreye kadar indi. Bu bir uyarı değil, açık bir alarmdır" dedi.

15 Mayıs Dünya İklim Günü, Tekirdağ'da iklim krizine karşı verilen güçlü mesajlarla karşılandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji yatırımlarını kamuoyuyla paylaşarak iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını ortaya koydu. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iklim krizi etkilerinin yalnızca bilimsel raporlarda değil, yaşamın tam ortasında hissedildiğine dikkat çekti. Bilim ve akıl temelli politikalarla hareket ettiklerini vurgulayan Yüceer, "Tekirdağ'ımızda artık yağmurlar düzenli yağmıyor, yeraltı su seviyesi 400 metreye kadar indi. Bu bir uyarı değil, açık bir alarmdır" dedi.

Bin 312 ton kömür tüketiminin önüne geçiliyor

Büyükşehir Belediyesi, 'İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imzacı olarak katıldı ve bu çerçevede Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı (SECAP) hazırladı. Bu plan kapsamında 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yüzde 40 azaltılması, 2050 yılına kadar ise Tekirdağ'ın karbon nötr bir şehir haline getirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen projelerin başında Ahimehmet Güneş Enerji Santrali geliyor. 2,2 megavat kurulu güce sahip olan bu santral, yılda 3,4 milyon kilovatsaat temiz enerji üretiyor. Bu üretim ile bin 640 ton karbon salımı engellenirken, bin 312 ton kömür tüketiminin de önüne geçiliyor. Santralin sağladığı çevresel fayda, yaklaşık 102 bin ağacın yıllık karbon emilimine eşdeğer. Büyükşehir Belediyesi, 2050'ye kadar karbon nötr şehir olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"Çocuklarımıza bırakacağımız iklim dirençli bir şehir haline getirmek zorundayız"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sadece enerji üretiminde değil, aynı zamanda enerji verimliliği çalışmaları, doğa temelli çözümler, sıfır atık uygulamaları ve toplumsal farkındalık projeleriyle de iklim değişikliğine karşı mücadeleyi sürdürüyor. Başkan Yüceer, "İklim krizine karşı sözde değil, eylemde mücadele ediyoruz. Her yurttaşımızı geri dönüşümden enerji tasarrufuna, yeşil ulaşımdan doğa dostu alışkanlıklara kadar katkı sunmaya davet ediyorum" dedi. Bilimin, teknolojinin ve toplumsal duyarlılığın en büyük yol arkadaşları olduğunu belirten Yüceer, "Tekirdağ'ı, çocuklarımıza bırakacağımız iklim dirençli bir şehir haline getirmek zorundayız" diye konuştu.