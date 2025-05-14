Tekirdağ'da İklim Krizine Karşı Mücadele ve Sürdürülebilir Enerji Projeleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da İklim Krizine Karşı Mücadele ve Sürdürülebilir Enerji Projeleri

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iklim krizinin tehditlerine dikkat çekerek, sürdürülebilir enerji yatırımlarıyla Tekirdağ'ı 2050'ye kadar karbon nötr bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını belirtti.

14.05.2025 12:25  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iklim krizi etkilerinin artık bilimsel raporlarda değil, yaşamın tam ortasında hissedildiğine dikkat çekerek, "Tekirdağ'ımızda artık yağmurlar düzenli yağmıyor, yeraltı su seviyesi 400 metreye kadar indi. Bu bir uyarı değil, açık bir alarmdır" dedi.

15 Mayıs Dünya İklim Günü, Tekirdağ'da iklim krizine karşı verilen güçlü mesajlarla karşılandı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir enerji yatırımlarını kamuoyuyla paylaşarak iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını ortaya koydu. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iklim krizi etkilerinin yalnızca bilimsel raporlarda değil, yaşamın tam ortasında hissedildiğine dikkat çekti. Bilim ve akıl temelli politikalarla hareket ettiklerini vurgulayan Yüceer, "Tekirdağ'ımızda artık yağmurlar düzenli yağmıyor, yeraltı su seviyesi 400 metreye kadar indi. Bu bir uyarı değil, açık bir alarmdır" dedi.

Bin 312 ton kömür tüketiminin önüne geçiliyor

Büyükşehir Belediyesi, 'İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne imzacı olarak katıldı ve bu çerçevede Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı'nı (SECAP) hazırladı. Bu plan kapsamında 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının yüzde 40 azaltılması, 2050 yılına kadar ise Tekirdağ'ın karbon nötr bir şehir haline getirilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda hayata geçirilen projelerin başında Ahimehmet Güneş Enerji Santrali geliyor. 2,2 megavat kurulu güce sahip olan bu santral, yılda 3,4 milyon kilovatsaat temiz enerji üretiyor. Bu üretim ile bin 640 ton karbon salımı engellenirken, bin 312 ton kömür tüketiminin de önüne geçiliyor. Santralin sağladığı çevresel fayda, yaklaşık 102 bin ağacın yıllık karbon emilimine eşdeğer. Büyükşehir Belediyesi, 2050'ye kadar karbon nötr şehir olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

"Çocuklarımıza bırakacağımız iklim dirençli bir şehir haline getirmek zorundayız"

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sadece enerji üretiminde değil, aynı zamanda enerji verimliliği çalışmaları, doğa temelli çözümler, sıfır atık uygulamaları ve toplumsal farkındalık projeleriyle de iklim değişikliğine karşı mücadeleyi sürdürüyor. Başkan Yüceer, "İklim krizine karşı sözde değil, eylemde mücadele ediyoruz. Her yurttaşımızı geri dönüşümden enerji tasarrufuna, yeşil ulaşımdan doğa dostu alışkanlıklara kadar katkı sunmaya davet ediyorum" dedi. Bilimin, teknolojinin ve toplumsal duyarlılığın en büyük yol arkadaşları olduğunu belirten Yüceer, "Tekirdağ'ı, çocuklarımıza bırakacağımız iklim dirençli bir şehir haline getirmek zorundayız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Candan Yüceer, Tekirdağ, Güncel, Enerji, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da İklim Krizine Karşı Mücadele ve Sürdürülebilir Enerji Projeleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz

17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
16:36
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu
Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
13:54
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
23:18
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
23:08
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:50
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 17:42:04. #7.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da İklim Krizine Karşı Mücadele ve Sürdürülebilir Enerji Projeleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.