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Tekirdağ'da inşaattan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da inşaattan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir inşaattan demir ile malzeme hırsızlığı yapan 4 kişi, jandarmanın 145 saatlik kamera görüntüleri incelenerek yakalandıktan sonra tutuklandı.

30.01.2024 - 13:34,
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TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde inşaattan hırsızlık şüphelisi biri kadın 4 kişi jandarmanın 145 saatlik kamera görüntüleri incelenerek yakalandıktan sonra tutuklandı.

Marmaraereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir inşaattan demir ile malzeme hırsızlığı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarından 145 saat görüntü inceleyerek, hırsızlık şüphelilerinin İ.K.(24), E.K.(20), Ş.K.(30) ile N.K.(30) adlı kadın olduğunu belirledi. Kullandıkları araç takibe alınan şüpheliler, başka bir inşaattan hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. (DHA)

Tekirdağ\'da inşaattan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da inşaattan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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