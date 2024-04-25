Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi - Son Dakika
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Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi

Tekirdağ\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneği tarafından düzenlenen oturma eylemiyle, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Dernek Başkanı Süleyman Çalışkan, Gazze'ye yardım göndermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla oturma eylemi düzenlediklerini belirtti. Eylem halen devam ediyor.

25.04.2024 22:13
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Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi.

İHH Tekirdağ İnsani Yardım Derneğince düzenlenen programda vatandaşlar, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda bir araya geldi.

Dernek Başkanı Süleyman Çalışkan, Gazze'de yaşananları protesto etmek için oturma eylemi yaptıklarını söyledi.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in katliamlarını protesto ettiklerini ifade eden Çalışkan, yardım gemilerinin sağ salim bölgeye ulaşması için farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Gazze'ye gereken desteği vermeye devam edeceklerini dile getiren Çalışkan, "İsrail hala katliamlarına devam ediyor. İslam ülkeleri veya siyonizme esir olmuş devlet başkanları bir yaptırım veya caydırıcılık faaliyetinde bulunmuyor. Özgürlük filosu inşallah yola çıktı. Biz de dünya kamuoyunun dikkatini özgürlük filosuna çekmek için burada sessiz oturma eylemine geçtik." diye konuştu.

Oturma eylemi sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları oturma eylemiyle protesto edildi - Son Dakika

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