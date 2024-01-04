Tekirdağ\'da Kentsel Dönüşüm Konutları Projesi İçin Temel Atma Töreni Gerçekleştirildi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince Kentsel Dönüşüm Konutları Projesi kapsamında 72 konutun temel atma töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Altınova Mahallesi'nde düzenlen temel atma töreninde, projenin kente hayırlı olmasını diledi.

Belediye olarak halkın can ve mal güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden Albayrak, "Kentimizi depreme karşı daha dayanıklı ve dirençli hale getirme yolunda büyük mesafe katettik. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz en önemli projelerden biri kentsel dönüşüm çalışmalarıdır. Bugün, burada Tekirdağ'ın kaderini değiştirecek bir büyük projeyi daha hep birlikte başlatıyoruz. Deprem kader değildir diyerek bu projeyi başlattık ve bunun arkası da gelecek." şeklinde konuştu.

Albayrak, kentsel dönüşüm projesinde 14,5 hektarlık alanda ilk etapta, 5 kattan oluşan 4 bloklu 72 konut ve 5 iş yeri yapılacağını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye'nin deprem ve imar politikası ile olaylara bakış acısının değişeceğini vurgulayan Albayrak, "Zaman kaybına tahammülümüz yok. 1999 depremini gördüm. Bu son depremi de yaşadık. O zamandan beri çok ileri gidilmemiş." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Sevim Avcı Yener de proje hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar da programda konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından konutların temeli atıldı.