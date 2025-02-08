Tekirdağ'da Kuyumcudan 1.2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kuyumcudan 1.2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Hırsızlar Yakalandı

Tekirdağ\'da Kuyumcudan 1.2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Hırsızlar Yakalandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir kuyumcudan 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan hırsızlar, güvenlik kameralarına yansıyan anların ardından yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Ele geçirilen suç aletleri arasında ruhsatsız silahlar ve kaçırılan ziynet eşyaları yer alıyor.

08.02.2025 15:52  Güncelleme: 15:53
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TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde kuyumcudan 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şüphelilerin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin getirdikleri plastik kasalara ziynet eşyalarını doldurdukları anlar, görüntülerde yer aldı.

Saray'ın Gürsel Paşa Caddesi'ndeki kuyumcudan geçen yıl 27 Aralık'ta, 1 milyon 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı. Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Hırsızların İstanbul'dan sabaha karşı sahte plakalı araçla geldiği ve yüzlerini kar maskesi ile kapatıp, silahlı oldukları belirlendi. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, eş zamanlı baskınlarla 9 kişiyi yakaladı.

ÇOK SAYIDA SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada; ruhsatsız 1 Kalaşnikof tüfek, tüfeğe ait 2 şarjör, 82 fişek, 2 tabanca, tabancalara ait 3 şarjör, 169 tabanca fişeği, 23 keskin nişancı tabanca fişeği, 64 bin 500 TL, çeşitli ziynet eşyaları, altın bileklikler ve altın kolyeler, soygun ve saldırılarda kullanıldığı değerlendirilen 2 motosiklet kaskı, 2 kar maskesi, 4 çift eldiven, suç örgütü liderleri adına bastırılmış 2 araç plakası, çeşitli isimler adına düzenlenmiş banka kartları, dizüstü bilgisayar, 3 harici disk ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden S.D., F.S., F.T., B.K. ve İ.E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PLASTİK KASALAR İLE GELMİŞLER

Diğer yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; plastik kasalarla otomobilden inen hırsızların kuyumcunun kepengini açıp, girdikleri ardından ellerine geçen tüm ziynet eşyalarını kasalara doldurdukları görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kuyumcudan 1.2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kuyumcudan 1.2 Milyon Lira Değerinde Ziynet Eşyası Çalan Hırsızlar Yakalandı - Son Dakika
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