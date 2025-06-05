Tekirdağ'da Müzeler Haftası Etkinlikleriyle Kültürel Miras Tanıtıldı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 18–24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında örnek bir sosyal ve kültürel etkinliğe imza attı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Tanıtım Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen müze gezileriyle, kentin 11 ilçesinden toplam 269 vatandaş, Tekirdağ'ın kültürel mirasını yerinde görme ve tanıma fırsatı buldu.

Tekirdağ Belediyesi tarafından 13 – 29 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde, farklı yaş gruplarından katılımcılar, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yer alan önemli kültür duraklarını ziyaret etti. Etkinlik kapsamında vatandaşlar, Çorlu Atatürk Evi, Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi, Tarihi Çorlu Evi, Namık Kemal Evi, Rakoczi Müzesi, Etnografya Müzesi, Süleymanpaşa Fotoğraf Müzesi, İbrahim Balaban Resim Müzesi, Müzik Aletleri Müzesi gibi kentin belleğinde yer edinmiş birçok mekana konuk oldu.

Gezilere katılan vatandaşların ulaşımı, 27 kişilik ve kentin tanıtım markası olan '#visitekirdağ' temasıyla giydirilen özel otobüs ile sağlandı. Katılımcılar, yaşadıkları ilçelerden alınarak gezi sonunda tekrar güvenli şekilde ilçelerine ulaştırıldı. Bazı ilçelerde yoğun katılım sebebiyle birden fazla araçla hizmet verildi. Gezi süresince vatandaşlara soğuk sandviç, meyve suyu ve su ikramı yapıldı.

"Kent aidiyetini güçlendirdik"

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerin kent kültürünün kuşaktan kuşağa aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Müzeler sadece geçmişin sergilendiği mekanlar değil; toplumsal belleğimizin canlı tutulduğu, kimliğimizin şekillendiği eğitim alanlarıdır. Kentimizin dört bir yanından vatandaşlarımızla müzelerimizi buluşturarak, hem tarihimize tanıklık ettik hem de kent aidiyetini güçlendirdik" açıklamasını yaptı.