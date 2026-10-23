Tekirdağ'da öğrencilerin 50 eserlik Cumhuriyetin Işığında Sanat sergisi açıldı

Tekirdağ'da öğrencilerin 50 eserlik Cumhuriyetin Işığında Sanat sergisi açıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı 50 eserlik "Cumhuriyetin Işığında Sanat" resim sergisi açıldı. Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ndeki sergi iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.
Tekirdağ'da ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı 50 eserin yer aldığı "Cumhuriyetin Işığında Sanat" resim sergisi açıldı.
Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında kentte bir özel okulun öğrencileri tarafından çalışma yapıldı.
Hazırlanan sergi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin ziyaretine sunuldu.
Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Reda Pündük, AA muhabirine, öğrencilerin birbirinden güzel çalışmalar ortaya koyduğunu belirterek sergide emeği geçenlere teşekkür etti.
Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şenol Eliaçık'ın da katıldığı açılışın ardından davetliler sergiyi gezdi.
Pündük, eserler hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Sergi, iki gün boyunca ziyaret edilebilecek.
Kaynak: AA
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