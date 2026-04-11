Tekirdağ'da ölü halde balıkçı ağına takılan caretta caretta, incelenmek üzere yetkililere teslim edildi.
Değirmenaltı Mahallesi açıklarında balıkçı ağına ölü olarak takılan deniz kaplumbağası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifinden teslim alındı.
Caretta caretta, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla nekropsi yapılmak üzere Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Ölü Caretta Caretta Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?