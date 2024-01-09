 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Tekirdağ'da yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi. Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak'ta tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarında 1 gün süreyle tatil edildi. Muratlı ilçesinde ise 9 Ocak öğleden sonra ve 10 Ocak'ta tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarında 1 gün süreyle tatil edildi.

Tekirdağ\'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi
09.01.2024 - 13:57,
Abone Ol

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meteoroloji raporlarına göre, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra bazı ilçelerde de bugün ve yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tekirdağ, Hava Durumu, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika


14:48
Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı
14:34
İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27
Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22
RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10
Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56
Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44
İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42
Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız

Son Dakika
14:48 Fransa'nın yeni başbakanı Gabriel Attal olarak açıklandı
14:34 İsrail'den, Lübnan'da Hizbullah Komutanı'nın cenaze töreninin yapıldığı alana hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
14:27 Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2. bebeği dünyaya geldi
14:22 RTÜK'ün ceza yağdırdığı Kızıl Goncalar yayınlanmadı! Dizinin yönetmeni sektöre veryansın etti
14:10 Neden Kadıköy'den aday oldu? Fatih Mehmet Maçoğlu'nun cevabı tatmin etmedi
13:56 Murat Kurum'dan İmamoğlu'nu kızdıracak sözler: Rakibim İstanbul'a karşı olan ilgisizlik, ihmalkarlık
13:44 İmamoğlu'ndan Kurum'a: Bu millet size haddinizi 31 Mart 2024'te bildirecek
13:42 Beşiktaş'a imza atan Fernando Santos'tan ilk sözler: Büyük isimleri değil büyük karakterleri kadromuza katacağız
13:37 Bakan Kacır'dan, "Baykar devletten teşvik alıyor" sözlerine yanıt
13:05 iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 15:23:58. #1.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement