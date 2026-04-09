Tekirdağ'da OSB Toplantısı Yapıldı

09.04.2026 09:01
Tekirdağ Valisi Soytürk, OSB müdürleriyle sanayi sorunlarını ve çözüm önerilerini görüştü.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, organize sanayi bölgeleri (OSB) müdürleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, Çerkezköy, Ergene 1, Yalıboyu, Veliköy, Marmaraereğlisi ve Malkara OSB müdürlerinin katıldığı toplantıda sanayicilerin yaşadığı sorunları dinledi.

Toplantıda, OSB'lerdeki mevcut durum ile sanayicilerin talepleri ele alınırken, çözüm önerileri üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekirdağ'da satranç turnuvası düzenlenecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği iş birliğiyle satranç turnuvası gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Hasan Ali Yücel Salonu'nda 18-19 Nisan'da düzenlenecek turnuvaya, 2012-2019 doğumlu ve federasyon lisansına sahip sporcular katılabilecek.

Dört kategoride yapılacak turnuvada dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü verilecek.

Başvuruların 16 Nisan saat 17.00'ye kadar devam edeceği bildirildi.

Gıda denetimleri devam ediyor

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yıl boyunca gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, denetimlerde hijyen koşullarının yanı sıra işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, ürünlerin son kullanma tarihleri ile muhafaza şartlarının incelendiği belirtildi.

Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında gerekli işlemlerin uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Selçuklu’da Dünya Sağlık Günü’nde Anlamlı İki Açılış Selçuklu'da Dünya Sağlık Günü'nde Anlamlı İki Açılış
ABD ve İsrail’den görülmemiş İran itirafı ABD ve İsrail'den görülmemiş İran itirafı
Asensio’dan Fener taraftarını havalara uçuran haber Asensio'dan Fener taraftarını havalara uçuran haber
Zendaya’dan romantik jest Kalbinin üzerine dövme yaptırdı Zendaya'dan romantik jest! Kalbinin üzerine dövme yaptırdı
Bakan Tekin’den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar

09:22
Dünyaya rahat nefes almak haram 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
Dünyaya rahat nefes almak haram! 10 futbol sahasını küle çevirecek yeni silah ateşlendi
08:55
Ünlülere yeni dalga operasyon Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı
08:32
Geceye damga vuran kare Herkes onu konuşuyor
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor
07:54
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar
07:16
İran’dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
İran'dan ateşkes resti: ABD seçsin, ya ateşkes ya savaş
06:37
Ateşkes sonrası İsrail’den ilk adım
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
