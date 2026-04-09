Tekirdağ\'da OSB Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, organize sanayi bölgeleri (OSB) müdürleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Soytürk, Çerkezköy, Ergene 1, Yalıboyu, Veliköy, Marmaraereğlisi ve Malkara OSB müdürlerinin katıldığı toplantıda sanayicilerin yaşadığı sorunları dinledi.

Toplantıda, OSB'lerdeki mevcut durum ile sanayicilerin talepleri ele alınırken, çözüm önerileri üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tekirdağ'da satranç turnuvası düzenlenecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu Tekirdağ İl Temsilciliği iş birliğiyle satranç turnuvası gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Hasan Ali Yücel Salonu'nda 18-19 Nisan'da düzenlenecek turnuvaya, 2012-2019 doğumlu ve federasyon lisansına sahip sporcular katılabilecek.

Dört kategoride yapılacak turnuvada dereceye giren sporculara kupa, madalya ve para ödülü verilecek.

Başvuruların 16 Nisan saat 17.00'ye kadar devam edeceği bildirildi.

Gıda denetimleri devam ediyor

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğünce halkın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yıl boyunca gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler sürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, denetimlerde hijyen koşullarının yanı sıra işletmelerin kayıt ve onay belgeleri, ürünlerin son kullanma tarihleri ile muhafaza şartlarının incelendiği belirtildi.

Mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında gerekli işlemlerin uygulandığı kaydedildi.