Tekirdağ'da Özel Çocuklar Yüzme Kursuna Katılıyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Özel Çocuklar Yüzme Kursuna Katılıyor

Tekirdağ\'da Özel Çocuklar Yüzme Kursuna Katılıyor

Tekirdağ'da düzenlenen yaz kurslarına katılan 25 özel çocuk, yüzme kursu sayesinde sosyalleşiyor ve keyifli vakit geçiriyor. Yüzme antrenörleriyle engelleri aşan çocuklar, öz güven kazanıyor. Ailelerin ilgisiyle devam eden kurs, özel çocukların hayata tutunmasına yardımcı oluyor.

09.08.2024 16:03
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Tekirdağ'da özel çocuklar katıldıkları yüzme kursu sayesinde hem sosyalleşiyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen yaz kurslarına 25 özel çocuk katılıyor.

Yüzme antrenörleriyle havuzda engelleri aşan çocuklar, öz güven de kazanıyor.

İl Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, sporun özel çocuklara çok faydası olduğunu söyledi.

Özel çocukların yüzmeyle hayata tutunduklarını ifade eden Bulut, "Yaz kurslarına ailelerin ilgisi güzel. Belediyenin açık havuzunda kursumuz devam ediyor. Çocuklar yüzmeyi öğrenince çok mutlu oluyor. İlk geldiğinde konuşmakta güçlük çekenler, havuza girmekten çekinenler yüzmeyi öğrendikten sonra öz güven kazanıyor. Herkesi yüzmek için kursumuza bekliyoruz. Kursa gelen çocuklar zamanla daha sosyal oluyorlar. Havuza girmeye dahi korkan çocuklar oluyor ama ısrar edince onlar da yüzme öğreniyor." dedi.

Bulut, yüzmenin engelli çocuklara çok iyi geldiğini vurguladı.

Oğlunu kursa getiren Canan Akdoğan da çocuğunun yüzmeyle tanıştıktan sonra sudan keyif almaya başladığını belirterek, ailelerin özel çocuklarını sporla tanıştırmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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