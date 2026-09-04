Tekirdağ'da polis denetimlerinde 5 şüpheli uyuşturucuyla yakalanıp gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen polis denetimlerinde 5 kişi, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunması nedeniyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden zanlıların sorguları sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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