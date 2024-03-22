Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi

Tekirdağ\'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde 415 öğrenciyi siber suçlar konusunda bilgilendirdi. Eğitim-öğretim yılı boyunca bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı.

22.03.2024 10:47
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Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çorlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi ile Mimar Sinan Anadolu Lisesinde 415 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Güvenlik, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi - Son Dakika

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