Tekirdağ\'da polis öğrencileri siber suçlar konusunda bilgilendirdi

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Münazara Etkinliği Gerçekleştirildi

Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen 'Tartışarak Anlaşıyoruz' adlı münazara etkinliği, öğrencilerin becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir etkinlik olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte lise ve ortaokul öğrencileri farklı tezleri tartıştılar ve jüri üyeleri tarafından değerlendirildiler. Sonuçta, 'Uygarlığın gelişmesinde bilim önemlidir' ve 'Hayatı öğrenmenin en iyi yolu arkadaş ve aile tavsiyelerine göre hareket etmektir' tezlerini savunan öğrenciler birinci oldu.