Tekirdağ'da polis öğrencileri siber suçlara karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "SİBERAY" programı kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Tekirdağ Opet Anadolu Lisesi ile Tekirdağ 15 Temmuz Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 500 öğrenciyi, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, siber zorbalık, siber suç, güvenli bilinçli internet ile teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirdi.

Bilgilendirme faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceği belirtildi.